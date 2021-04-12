Россия за день. Главное: цена партбилета в Приморье, инфляция в Забайкалье и выговор на Камчатке

Во Приморье чиновник лишился статуса из-за выброшенной на обочину канистры. В Забайкалье назвали причину высоких цен на бензин. А на Камчатке отчитали министра туризма.

Приморский край. Руководителя Международного партийного центра «Единой России» Игоря Хрущева сегодня исключили из партии и лишили всех партийных должностей за выброшенную на обочине пустую канистру из-под масла. Президиум регионального политсовета счел, что эти действия нанесли ущерб интересам единороссов.

Волгоградская область. Мэр Волгограда Виталий Лихачев намерен оставить свой пост ради кресла в Госдуме. Глава города планирует баллотироваться в нижнюю палату парламента от Красноармейского округа.

Республика Бурятия. С криком о помощи к главе Бурятии Алексею Цыденову обратились жители города Гусиноозерск. По их словам, люди, проживающие на улице Проезжая, задыхаются от пыли из-за огромного потока машин и отсутствия дороги. Ситуация не меняется из года в год, а местная администрация бездействует, пожаловались люди в Instagram.

Республика Татарстан. В Нижнекамске сегодня объявили о начале приема документов на должность главы исполкома. Отбирать кандидатуры будет конкурсная комиссия из шести человек во главе с мэром города Айдаром Метшиным. Новый глава должен начать работу во второй половине мая.

Алтайский край. На Алтае в течение недели объявят имя нового постоянного руководителя краевого отделения ЛДПР. В данный момент обязанности председателя партии исполняет депутат Заксобрания Владимир Семенов.

Архангельская область. Суд в Архангельске избрал меру пресечения двум экс-чиновникам областного правительства. Бывшего заместителя председателя региональной администрации Андрея Шестакова решено отправить в СИЗО, а его подельнику — экс-министру строительства Михаилу Яковлеву — назначен домашний арест. Оба подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Свердловская область. Новым вице-мэром Екатеринбурга по строительству назначен столичный чиновник Рустам Галямов. В Москве он занимал должность заместителя главы Фонда капремонта. В структуре администрации Галямов сменил Алексея Бирюлина, который занимал кресло с 2018 года.

Омская область. Губернатор Омской области Александр Бурков в своем Instagram призвал земляков включиться в процесс выбора зон для благоустройства на 2022 год. Жителям предстоит определить список объектов для преображения в Исилькуле, Калачинске и Таре, а еще по пяти территориям проголосовать за лучший дизайн-проект.

Новосибирская область. Суд продлил арест экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу, подозреваемому в мошенничестве, и его предполагаемому сообщнику — бывшему руководителю ООО «ГУМ» Дмитрию Куклину. Первый останется под стражей до 23 мая, бизнесмен в свою очередь проведет в СИЗО еще два месяца.

Забайкальский край. Первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер заявил, что в постоянном повышении цен на бензин виновата инфляция. Кроме того, в регионе почти не встретишь федеральных поставщиков горючего — все делается через посредников, которые завышают стоимость продукта. По поручению губернатора, правительство работает над решением проблемы, заверил Кефер.

Мурманская область. Губернатор региона Андрей Чибис сегодня представил мурманскому правительству нового министра информационной политики. Главой ведомства стал опытный PR-менеджер Александр Белов. Главной задачей чиновника станет продвижение Мурманска в качестве столицы Арктики и продвижение всей области на федеральном и международном уровне.

Челябинская область. Прокуратура попросила 11 лет лишения свободы и штраф в размере 75 млн рублей для экс-руководителя управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Камчатский край. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сделал выговор министру туризма Наталии Максименко. Солодов обвинил главу ведомства в ненадлежащем контроле за работой «Камчатского туристского информационного центра», в отношении руководителя которого в конце марта возбудили уголовное дело.

Республика Коми. Бывший глава Коми Вячеслав Гейзер может выйти на свободу без отбывания наказания в колонии. Прокурор заявил, что вина экс-руководителя республики доказана в полном объеме и сначала попросил назначить наказание в виде полутора лет лишения свободы. Однако позднее призвал освободить подсудимого в связи с наличием смягчающих обстоятельств: госнаград, хронического заболевания и иждивенцев на попечении.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что после отставки может пойти работать на стройку. Лидер республики рассказал, что уже имеет корочки стропальщика второго разряда и до сих пор помнит профессиональные термины.