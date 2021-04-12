Песков отказался комментировать возможную отмену перелетов в Турцию

Пресс-секретарь переадресовал вопрос в компетентное ведомство.

В Кремле не комментируют возможные ограничения посещения Турции, потому что такие решения принимает правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать (вопрос) в правительство, потому что с учетом развития эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения, в нашем (оперативном) штабе», — сказал Песков.

Ранее, 9 апреля, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возможной временной отмене перелетов в Турцию из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.