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12:37   12 Апреля 2021
Россия

Песков отказался комментировать возможную отмену перелетов в Турцию

Песков отказался комментировать возможную отмену перелетов в Турцию

В Кремле не комментируют возможные ограничения посещения Турции, потому что такие решения принимает правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать (вопрос) в правительство, потому что с учетом развития эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения, в нашем (оперативном) штабе», — сказал Песков.

Ранее, 9 апреля, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возможной временной отмене перелетов в Турцию из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.

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