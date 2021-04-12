Зараженный коронавирусом британец намеренно плюнул в полицейского

Мошенник с подтвержденным COVID-19 обманул британских полицейских и плюнул в одного из них. Так англичанин хотел поквитаться со всеми представителями правоохранительных органов.

Мошенник с подтвержденным COVID-19 обманул британских полицейских и плюнул в одного из них. Так англичанин хотел поквитаться со всеми представителями правоохранительных органов.

Неприятная история случилась на востоке Великобритании в городе Сандерленд. Здесь зараженный коронавирусом местный житель намеренно заманил полицейских в ловушку, чтобы потом плюнуть в них своей слюной, сообщает The Daily Record.

По информации сотрудников правоохранительных органов, Марин Х. позвонил в полицию и сообщил, что он разыскивается по делу о залоге и хочет встретиться со стражами порядка. Мошенник предложил им автостоянку в качестве места встречи, полицейские согласились. Заманив блюстителей закона в ловушку, британец плюнул в них, однако не попал.

Отмечается, что к этому моменту мужчина уже знал о своем заболевании. По словам правоохранителей, сначала англичанин казался послушным, но, когда они надели на него наручники, 32-летний британец прицелился в офицера, намереваясь достать его своим плевком.

"Когда его посадили в машину, он начал кричать, что у него COVID-19, и потребовал, чтобы его посадили в фургон", — рассказал полицейский.

Стражи порядка также добавили, что злоумышленник сопротивлялся, когда его сажали на заднее сиденье и пинал ногами два передних кресла. Материалы дела были переданы в суд, где присяжные узнали, что Марин Х. имеет богатую криминальную биографию. Оказалось, что у мужчины за плечами было 104 судимости.

Полицейские рассказали, что британец сперва плевал на передние кресла машины и кричал, что у него коронавирус. Затем плюнул дважды в офицера, но промахнулся, после чего повернулся к констеблю, еще раз прицелился и плюнул в его сторону. Позже действительно подтвердилось, что злоумышленник был заражен COVID-19.

"Я каждый день прихожу на работу, не зная, с кем мне предстоит встретиться и заразны ли эти люди. Я понимаю, что есть элемент риска, но я не ожидаю, что в меня плюнет человек, зараженный этим смертельным вирусом", — прокомментировал правоохранитель ситуацию.

Марин Х. признался в неподобающем поведении, а также в нападении на сотрудника скорой помощи, после чего его заключили в тюрьму на три месяца.