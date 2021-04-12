Мэр Волгограда Виталий Лихачев планирует баллотироваться в Госдуму

Стало известно о планах руководителя администрации Волгограда Виталия Лихачева стать депутатом Государственной думы РФ.

Стало известно о планах руководителя администрации Волгограда Виталия Лихачева стать депутатом Государственной думы РФ.

Информацию об этом выяснили журналисты от собственных источников. Лихачев планирует баллотироваться в Госдуму, чтобы поучаствовать в сентябрьских выборах. Депутат Светлоярской районной думы от "Единой России" сообщил, что Лихачева собираются выдвигать от Красноармейского округа.

"Предвыборный штаб Виталия Викторовича фактически возглавит действующий депутат Госдумы РФ по данному одномандатному округу Татьяна Цыбизова", — сообщает "Блокнот Волгограда".

Сама Цыбизова информацию не опровергла и не подтвердила, рассказав лишь то, что с Лихачевым давно не общалась. Она назвала слова о его выдвижении в Госдуму РФ преждевременными.