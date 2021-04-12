Обидчивые клиенты избили водителя такси в Воронеже

Пассажиры такси в Воронеже избили водителя авто за замечание. Шофер попросил клиентов осторожней обращаться с пивом и получил по лицу.

Пассажиры такси в Воронеже избили водителя авто за замечание. Шофер попросил клиентов осторожней обращаться с пивом и получил по лицу.

Конфликт, вспыхнувший между таксистом и пассажирами, засняли очевидцы. На видео попал момент, как группа из пяти мужчин бьет шофера ногами прямо у авто. Люди, следившие за действиями злоумышленников, попытались урегулировать инцидент и напомнили агрессивным воронежцам об ответственности. В этот же момент один из нападавших заявил, что ему и его друзьям стало обидно, когда таксист сделал им замечания из-за пива.

Через некоторое время на место ЧП прибыли правоохранители и скорая, передает РЕН ТВ. Пострадавший мужчина к тому моменту лежал на земле без сознания, его старались привести в чувства очевидцы.