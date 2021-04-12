В Иране назвали виновного в диверсии на ядерном объекте в Натанзе

Израиль виновен в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Израиль виновен в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля сообщила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. Пострадавших при происшествии не было, причины инцидента устанавливаются.

Однако теперь иранское агентство ИРНА сообщает, что в Тегеране назвали виновного: по словам главы МИД, к диверсии причастен Израиль.

Зариф напомнил, что ранее Израиль "открыто заявил, что не даст нам продвинуться в вопросе снятия санкций".

"И он считает, что преуспел в этом. Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии", — указал министр.

Он подчеркнул, что Иран намерен усовершенствовать объект в Натанзе, чтобы сделать его более технологичным и производительным.