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12:09   12 Апреля 2021
Политика

Галямов назначен на пост замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства

Галямов назначен на пост замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства

Бывший заместитель главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов Рустам Галямов стал новым вице-мэром Екатеринбурга.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале городской администрации. Отмечается, что ранее чиновник некоторое время проработал заместителем министра строительства Свердловской области. Карьеру Галямов начинал в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Кроме того, медики Свердловской области накануне подтвердили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Им заболела женщина, которая вернулась из Турции в конце марта.

В Екатеринбурге также состоялась первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. В ней приняли участие более 100 единиц боевой техники.

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#екатеринбург #хмао #Галямов

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