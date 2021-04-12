Галямов назначен на пост замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства

Бывший заместитель главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов Рустам Галямов стал новым вице-мэром Екатеринбурга.

Бывший заместитель главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов Рустам Галямов стал новым вице-мэром Екатеринбурга.

Соответствующая информация опубликована на официальном портале городской администрации. Отмечается, что ранее чиновник некоторое время проработал заместителем министра строительства Свердловской области. Карьеру Галямов начинал в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Кроме того, медики Свердловской области накануне подтвердили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Им заболела женщина, которая вернулась из Турции в конце марта.

В Екатеринбурге также состоялась первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. В ней приняли участие более 100 единиц боевой техники.