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12:06   12 Апреля 2021
Политика

Песков подтвердил, что Зеленский не запрашивал переговоров с Путиным

Песков подтвердил, что Зеленский не запрашивал переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин не получал запросов от украинского коллеги Владимира Зеленского на переговоры за последние дни. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в администрацию российского лидера запросы от Зеленского не поступали. В беседе с журналистами представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли что Путину сказать главе Украины. По словам Пескова, "всегда есть" по ситуации в Донбассе и предотвращению войны в регионе.

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#путин #песков #зеленский

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