Песков подтвердил, что Зеленский не запрашивал переговоров с Путиным

Президент России Владимир Путин не получал запросов от украинского коллеги Владимира Зеленского на переговоры за последние дни.

Президент России Владимир Путин не получал запросов от украинского коллеги Владимира Зеленского на переговоры за последние дни. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в администрацию российского лидера запросы от Зеленского не поступали. В беседе с журналистами представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли что Путину сказать главе Украины. По словам Пескова, "всегда есть" по ситуации в Донбассе и предотвращению войны в регионе.