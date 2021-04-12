Олимпийский чемпион по волейболу Люгайло скончался в Донецке

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Станислав Люгайло скончался на 84-м году жизни, передает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Станислав Люгайло скончался на 84-м году жизни, передает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Люгайло умер в Донецке, став тренером, он воспитал более 20 мастеров спорта. Вся жизнь покойного была посвящена волейболу. Причины смерти не сообщаются.

Станислав Люгайло в составе сборной СССР победил на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Также он выступал за рижский "Радиотехник", с которым завоевывал серебряные и бронзовые призы на чемпионате СССР. С 1991 года он тренировал команды на Филиппинах. В 2014 году Люгайло начал работать в Харьковском высшем училище физической культуры и спорта.