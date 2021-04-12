В Кремле выразили надежду на отказ Киева от военных провокаций ВСУ в Донбассе

Военные провокации Вооруженных сил Украины все чаще фиксируются в Донбассе. Кремль выразил свою надежду на то, что Киеву хватит мудрости отказаться от таких действий.

Военные провокации Вооруженных сил Украины все чаще фиксируются в Донбассе. Кремль выразил свою надежду на то, что Киеву хватит мудрости отказаться от таких действий.

Бойцами ВСУ все чаще нарушается режим перемирия у линии соприкосновения. Представители ЛНР и ДНР неоднократно делали заявления об усилении активности Вооруженных сил Украины и стягивании военной техники, что полностью противоречит подписанным Минским соглашениям.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ бьют по Донецку из минометов, размещают гаубицы у жилых домов, а также блокируют работу наблюдателей ОБСЕ.