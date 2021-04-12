Песков указал на необходимость заботиться об отвергнутых жителях Донбасса

Россия считает необходимым беспокоиться об интересах отвергнутых русскоговорящих жителей Донбасса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия считает необходимым беспокоиться об интересах отвергнутых русскоговорящих жителей Донбасса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва также уверена в важности заботы о русскоговорящих людях во всем мире, подчеркнул представитель Кремля. Он выступил на брифинге.

"А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках (Донбасса. — Прим. ред.), особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством", — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, получала ли Москва запрос от Киева на переговоры президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, подобного интереса проявлено не было.