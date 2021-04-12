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12:00   12 Апреля 2021
Политика

Песков указал на необходимость заботиться об отвергнутых жителях Донбасса

Песков указал на необходимость заботиться об отвергнутых жителях Донбасса

Россия считает необходимым беспокоиться об интересах отвергнутых русскоговорящих жителей Донбасса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва также уверена в важности заботы о русскоговорящих людях во всем мире, подчеркнул представитель Кремля. Он выступил на брифинге.

"А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках (Донбасса. — Прим. ред.), особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством", — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, получала ли Москва запрос от Киева на переговоры президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, подобного интереса проявлено не было.

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#донбасс #украина #песков

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