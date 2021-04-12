11:49 12 Апреля 2021Происшествия
Архангельского чиновника арестовали по делу о превышении полномочий
Суд отправил в СИЗО экс-заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова, подозреваемого в совершении должностного преступления.
Суд отправил в СИЗО экс-заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова, подозреваемого в совершении должностного преступления.
Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу чиновника, который является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Шестаков будет находиться в СИЗО два месяца, пишет ТАСС.
Следователи, занимающиеся делом экс-заместителя главы правительства, считают, что он причастен к пропаже из бюджета региона 4,5 млн рублей. Соответствующий ущерб был нанесен области при перезаключении Шестаковым контракта с аффилированной им организацией.