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11:49   12 Апреля 2021
Происшествия

Архангельского чиновника арестовали по делу о превышении полномочий

Архангельского чиновника арестовали по делу о превышении полномочий

Суд отправил в СИЗО экс-заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова, подозреваемого в совершении должностного преступления.

Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу чиновника, который является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Шестаков будет находиться в СИЗО два месяца, пишет ТАСС.

Следователи, занимающиеся делом экс-заместителя главы правительства, считают, что он причастен к пропаже из бюджета региона 4,5 млн рублей. Соответствующий ущерб был нанесен области при перезаключении Шестаковым контракта с аффилированной им организацией.

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