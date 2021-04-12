Адыгейский чиновник избил жителя деревни и попал на видео

Житель поселка Яблоновское в Адыгее пришел к замглавы по вопросам ЖКХ и благоустройству Руслану Ачмизу на прием, однако в итоге был избит.

Житель поселка Яблоновское в Адыгее пришел к замглавы по вопросам ЖКХ и благоустройству Руслану Ачмизу на прием, однако в итоге был избит.

Мужчина снял происходящее на видео и выложил в социальных сетях. Запись началась с того, что пострадавший зашел в кабинет к чиновнику, где, как выяснилось, проходило совещание. Ачмиз попросил его выйти, однако тот отказался, поскольку по графику должен проходить прием местных жителей.

Именно в этот момент между ними вспыхнул конфликт. Госслужащий начал выталкивать посетителя из кабинета и, судя по всему, прищемил ему руки дверью. В результате завязалась драка, передает РЕН ТВ. Видеозаписью заинтересовалась прокуратура, правоохранители инициировали проверку.