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11:28   12 Апреля 2021
Общество

Жители Бурятии попросили главу региона решить проблему дорожной пыли

Жители Бурятии попросили главу региона решить проблему дорожной пыли

Главе Бурятии Алексею Цыденову направили обращение от жителей Гусиноозерска с просьбой решить проблему с дорожной пылью, возникшей на одной из местных улиц.

Ежедневно на улице Проезжей двигаются сотни машин, большая часть из которых едет в направлении ГРЭС. Из-за этого на дороге образуется пыльная завеса, что и стало причиной для обращения со стороны населения.

Жалобы появились в социальных сетях на страницах, посвященных актуальным событиям в Бурятии. Наряду с этим жители публикуют фотографии людей с плакатами, на которых написаны просьбы о помощи, адресованные Цыденову. На текущий момент ответа со стороны главы Бурятии или администрации пока не последовало.

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#обращение #пыль #цыденов

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