Политолог Маркелов предположил, что станет с Украиной в случае войны в Донбассе

Российский эксперт Сергей Маркелов поправил польского коллегу, который назвал два сценария для Украины в случае возобновления вооруженного конфликта.

Украина продолжает стягивать войска к территориям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По информации управления Народной милиции ЛНР, несколько бронетранспортеров ВСУ заметили в населенных пунктах Новозвановка и Нижнее. Последний находится всего в 48 километрах от Луганска.

Если боевые машины пойдут в наступление, Киеву придется готовиться к смене власти. Такое мнение в эфире НТВ высказал польский политолог Мацей Вишневский. В случае открытого столкновения шансов против России у Украины нет, несмотря на поддержку западных стран. Президент Владимир Зеленский не может похвастаться всенародной поддержкой, поэтому отставки ему не избежать.

«Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией. В случае полномасштабной войны, Украина ее проиграет, сомнений нет», — заявил Мацей Вишневский.

В подтверждение слов политолога из Польши телеканал НТВ продемонстрировал кадры военных учений украинской армии. На кадрах видно, к чему привел экономический кризис в стране: некоторые бойцы батальона народного сопротивления оттачивают боевые навыки с деревянными палками вместо автоматов.

При этом та сторона, с которой Украина собирается воевать, категорически отрицает возможность начала полноценного вооруженного конфликта. Представитель президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле никто не собирается развязывать военные действия против Украины.

Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов не во всем согласился с польским коллегой. По его словам, поставка вопроса в случае с Украиной неверна: зеленый свет «полномасштабной войне с Россией» будет давать не Киев, а заокеанские страны. Сценарии Вишневского отчасти верны, но отыгрывать их будет не господин Зеленский со своим окружением.

«Я не считаю, что руководство Украины может самостоятельно принимать финальные решения. Оно может принимать тактические решения, оно может попробовать покапризничать, поугрожать. Но точка перехода от слов к серьезным действиям находится во власти других людей из Западной Европы и США. На Украине 99% политических и военных решений не принимаются местными властями. Украина никогда не начнет военные действия до того, как ее стратегию не одобрят на Западе», — объяснил специалист.

Киеву тотальная зависимость от западных стран даже нравится, уверен Маркелов. Это способ страны существовать — в обмен на лояльность Украине позволяют занимать все больше и больше средств из заокеанской казны.

С недавних пор у господина Зеленского появилась возможность «протолкнуть» Украину в ряды стран-членов НАТО. С приходом нового президента США Джозефа Байдена Киев настойчиво пытается заслужить его лояльность, однако пожилой демократ пока не торопится отвечать взаимностью. О том, каким путем Украина пытается войти в Североатлантический альянс, «Политика Сегодня» писала ранее.