Полиция завела дело на красноярского охотника за убийство домашнего лося

Правоохранители открыто дело по признакам незаконной охоты с причинением ущерба после убийства лося в Красноярском крае. В совершении преступления подозревается местный охотник.

Правоохранители открыто дело по признакам незаконной охоты с причинением ущерба после убийства лося в Красноярском крае. В совершении преступления подозревается местный охотник.

Инцидент произошел в поселке Артюгино. Местный животновод отпустил своего домашнего лося по кличке Май погулять, а после тот стал жертвой охотника. Вооруженный мужчина застрелил сохатого и хотел забрать его тушу, но ему помешали полицейские: они доставили браконьера в отдел и возбудили против него дело.

Теперь правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, а также то, как у охотника появилось незарегистрированное ружье, передает сайт 360tv.ru. На время расследования мужчину отпустили под подписку о невыезде.