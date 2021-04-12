Бастрыкин поручил начать проверку по факту применения подростками оружия в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости разобраться в случаях применения подростками оружия в Санкт-Петерберге и Ленобласти.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости разобраться в случаях применения подростками оружия в Санкт-Петерберге и Ленобласти.

Председатель Следственного комитета обратил внимание на инциденты, которые произошли за последние несколько дней. Речь идет о трех случаях в Северной столице и Ленобласти, когда подростки либо угрожали своим сверстникам оружием, либо применяли его против них.

В связи с произошедшим глава ведомства поручил изучить причины подобного поведения несовершеннолетних и доложить ему о результатах проверки, передает телеканал РЕН ТВ. Рассмотрением данного вопроса займется ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.