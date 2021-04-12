Актриса Анастасия Макеева хочет родить ребенка от возлюбленного, бросившего четверых детей
Актриса Анастасия Макеева готова пойти на ЭКО ради общего ребенка со своим новым женихом Романом Мальковым, который ради звезды бросил жену с четырьмя детьми в Словении.
В эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ актриса призналась, что не оставила мечту родить собственного ребенка. Три ее брака завершились неудачно, в свои 39 лет звезда так и не смогла стать матерью. По ее словам, все дело в поставленном диагнозе — низкий овариальный резерв. Несколько лет назад вместе со своим вторым супругом Макеева проходила лечение и даже задумывалась о процедуре искусственного оплодотворения.
Сейчас звезда готовится к свадьбе в четвертый раз. Ее новым избранником стал Мальков, приехавший в Москву на заработки из Словении. Их отношения в обществе назвали скандальными после того, как в прессе узнали, что Мальков ради Макеевой бросил жену и четверых несовершеннолетних детей. Интересно и то, что когда мужчина делал предложение руки и сердца актрисе, официально он все еще находился в браке с предыдущей женой.
Однако осуждение общественности 39-летнюю актрису не останавливает. Она намерена взять на воспитание наследников возлюбленного и пройти через все трудности ЭКО, чтобы родить ему еще одного ребенка.