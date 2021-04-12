Голландские следователи не знают, как СМИ получили записи разговоров фигурантов MH17

Прокуратура Нидерландов сообщила, что не знает, как записи разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского "боинга" Сергея Дубинского оказались у голландских журналистов.

Прокуратура Нидерландов сообщила, что не знает, как записи разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского "боинга" Сергея Дубинского оказались у голландских журналистов.

Ранее сообщалось, что журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) заполучили записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing 737. Из материалов стало известно, что один из подозреваемых, россиянин Сергей Дубинский, не был в курсе авиакатастрофы в течение нескольких часов после трагедии.

В распоряжении журналистов оказались кассеты с записями свыше тысячи телефонных разговоров. Аудиоматериалы, как отмечает СМИ, были сделаны спецслужбами Украины.