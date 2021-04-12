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11:12   12 Апреля 2021
Политика

Голландские следователи не знают, как СМИ получили записи разговоров фигурантов MH17

Голландские следователи не знают, как СМИ получили записи разговоров фигурантов MH17

Прокуратура Нидерландов сообщила, что не знает, как записи разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского "боинга" Сергея Дубинского оказались у голландских журналистов.

Ранее сообщалось, что журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) заполучили записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing 737. Из материалов стало известно, что один из подозреваемых, россиянин Сергей Дубинский, не был в курсе авиакатастрофы в течение нескольких часов после трагедии.

В распоряжении журналистов оказались кассеты с записями свыше тысячи телефонных разговоров. Аудиоматериалы, как отмечает СМИ, были сделаны спецслужбами Украины.

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#нидерланды #mh17 #боинг

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