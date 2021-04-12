Дело не в COVID: почему Россия может отменить авиасообщение с Турцией

Президент Турции после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал ряд заявлений, которые можно назвать недружественными для Москвы.

Решения о приостановке или ограничении авиасообщения с Турцией из-за резкого роста темпов заражения коронавирусом в республике пока не принято, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперштабе. Ранее СМИ сообщали, что в понедельник, 12 апреля, должно состояться заседание оперативного штаба по этому вопросу, но оно так и не было назначено.

В конце прошлой недели об опасности поездок в Турцию заявили в Госдуме. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего мутировавшие штаммы коронавируса россияне привозят именно из Турции. А «Известия», ссылаясь на источник в Минтрансе, сообщали, что 12 апреля должны вступить в силу новые ограничения на авиасообщение с популярной у туристов из РФ страной.

Разговоры о возможном прекращении полетов в Турцию возобновились на фоне противоречивых заявлений ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. 9 апреля состоялся его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств договорились согласовывать свои действия. На следующий день турецкий лидер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле и сделал ряд заявлений, которые сложно назвать дружественными Москве.

С одной стороны, Эрдоган поддержал реализацию Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе дипломатическим путем, а также призвал «сохранить Черное море как море мира, покоя и стабильности, не допустив увеличения градуса напряжения» в регионе.

Вместе с тем президент Турции поддержал перспективу членства Киева в НАТО. Не преминул он и в очередной раз напомнить, что Анкара поддерживает территориальную «целостность и суверенитет Украины», раскритиковав «аннексию Крыма».

«Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. Мы подтвердили поддержку "Крымской платформы", которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», — сказал Эрдоган.

Более того, Киев и Анкара обсудили сотрудничество в сфере обороны, включая поставки беспилотников Bayraktar. Однако в этой связи Эрдоган поспешил подчеркнуть, что взаимодействие стран в военной сфере «не направлено против третьей стороны». Накануне он вновь уточнил, что Турция желает, чтобы Россия и Украина как можно скорее урегулировали существующие разногласия «мирным путем».

Эрдоган по исторической традиции маневрирует между внешними игроками, исходя из личных целей, объяснил в комментарии «Политики Сегодня» политолог Владимир Джаралла.

«Заявления Эрдогана по итогам встречи с Зеленским можно разделить на две группы: первая — ритуальная, которая не требует под собой никакого продолжения. Речь идет о непризнании Крыма российским, "крымской платформе". То же самое говорят европейские страны и США, это сигнал скорее им. Что касается поставок беспилотников, то поддержкой Украины оружием занимаются многие страны НАТО из бывшего Варшавского договора. И это происходило в самый острый период войны в Донбассе. Турция просто озвучила то, что делают и другие западные страны», — говорит эксперт.

Зеленский же визитом в Стамбул рассчитывал продемонстрировать, что Киев способен сформировать некий единый фронт против Москвы. Ничего нового Джаралла в этом не видит: такой же политики придерживался экс-президент Петр Порошенко. А тема «возвращения» Крыма — лишь информационный проект Киева, созданный с целью привлечь внимание Запада и вызвать раздражение у России.

«Проблема в том, что выражение озабоченности, которое Киев получает в ответ на свои провокационные заявления, вовсе не подразумевает, что за этим будут какие-то действия. Для Зеленского важно информационное сопровождение. И надо сказать, Украина достигла в этом успеха. Если читать украинские СМИ, то она уже стала мировой державой, почти победила в гражданской войне и готовится сразиться с самой великой и ужасной Россией», — иронизирует эксперт.

Намеки России о приостановке авиасообщения можно расценивать как предупреждение Анкаре, считает эксперт. По его мнению, даже частичное ограничение болезненно ударит по экономике Турции, ведь, несмотря на имперские амбиции, экономически страна испытывает трудности.

«Экономическое положение Турции не блестящее. Поэтому подобный шаг со стороны России был бы, мягко говоря, очень болезненным. Тем самым, был передан сигнал, что Россия расценивает последние заявления Эрдогана как откровенно недружественные», — говорит Джаралла.

В телефонной беседе с Путиным накануне стамбульского саммита Эрдоган заверял в безопасности турецких курортов для россиян. Тогда президенты договорились поддерживать контакты в целях охраны здоровья туристов из России. Более того, Москва и Анкара говорили о возможностях совместного производства российской вакцины от коронавируса.

«У России с Турцией есть серьезное пересечение интересов в ряде вопросов, порой они выступают как соперники. Тем не менее, Турции и России удается найти компромисс, общий язык. В этом кардинальное отличите от политиков Запада, которые более высокомерны и лицемерны в отношении России», — заключил эксперт.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с середины марта темпы заражения коронавирусом в Турции резко ускорились. Пик зарегистрирован 9 апреля — 55,9 тысячи случаев, тогда как 2 апреля за сутки выявлялось 40,8 тысячи заболевших. А 26 марта - 28,7 тысячи.

На 11 апреля официально зарегистрировано 52,7 тысячи случаев. Для сравнения, в России - 8,7 тысячи.