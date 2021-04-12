Жителям Омска предложили выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил жителям определить пространства для благоустройства в 2022 году.

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил жителям определить пространства для благоустройства в 2022 году.

Омичи смогут выбрать дизайн-проекты по пяти территориям. Глава региона напомнил, что в Омской области проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется с 2018 года.

В 2021 году планируется благоустроить 100 общественных пространств и 25 дворов. При этом перечень территорий, которые нужно привести в порядок, формируется благодаря жителям региона.

"Каким будет облик наших городов — зависит от каждого из нас! Нам предстоит определить пространства для благоустройства в Исилькуле, Калачинске и Таре, а также выбрать лучший дизайн-проект благоустройства по пяти территориям в четырех округах города Омска", — написал Бурков в своем Instagram-аккаунте.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 55.gorodsreda.ru. Благодаря этому городские пространства станут более комфортными и современными, заключил губернатор.