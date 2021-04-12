Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:08   12 Апреля 2021
Политика

Роскосмос остался без спутникового контракта из-за американских санкций

Роскосмос остался без спутникового контракта из-за американских санкций

Зарубежные компании отказываются от контрактов с Роскосмосом из-за санкций Вашингтона. Об этом заявил первый замгендиректора корпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

Представитель Роскосмоса подтвердил, что американские санкции приводят к отказу от спутниковых контрактов. Заказчики принимают такие решения, несмотря на конкурентоспособные предложения РФ, посетовал Овчинников. По его словам, вопрос в международной политике.

"У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году", — признался замгендиректора в беседе с "Интерфакс".

Несколько иностранных компаний отказались поставлять корпорации необходимые комплектующие. Детали требовались для выполнения гособоронзаказа, рассказал Овчинников. Роскосмос знал о рисках и начал работать с отечественным предприятием, уточнил замглавы корпорации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #роскосмос #спутники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров