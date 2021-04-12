Приморский океанариум стал площадкой для отработки нового метода изучения ДНК рыб

Ученые РАН смогут отработать новый метод неинвазивного исследования ДНК рыб. Площадкой стал Приморский океанариум, расположенный во Владивостоке.

Ученые РАН смогут отработать новый метод неинвазивного исследования ДНК рыб. Площадкой стал Приморский океанариум, расположенный во Владивостоке.

Специалисты Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН смогут отработать новый метод изучения ДНК рыб на площадке, предоставленной Приморским океанариумом. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Океанариум для нас выступает тренировочной базой, где мы отрабатываем метод, прежде чем выйти на большие просторы — реки, озера и моря", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории молекулярной систематики центра Сергей Туранов.

Метод отличается своей неинвазивностью, то есть отсутствием непосредственного контакта с рыбами. В рамках исследования ученые отбирают пробы воды, в которых содержится ДНК рыб. Это возможно благодаря свойствам организма животных: в течение жизни они сбрасывают мертвые клетки в воду.

Приморский океанариум — единственный океанариум страны, входящий в структуру РАН. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина и быстро завоевал популярность среди туристов.