В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения новыми видами COVID-19 за границей

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что новые штаммы коронавируса завозятся в Россию в основном из Турции.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что новые штаммы коронавируса завозятся в Россию в основном из Турции.

Распространение COVID-19 в РФ на данный момент стабилизировалось, но в любой момент может начаться рост числа заразившихся, отметил специалист. Горелов предупредил об опасности мутирующих видов коронавируса — британского и южноафриканского штаммов, которые завозятся чаще всего из Турции, передают "Известия".

Сейчас там в три с половиной раза больше заболевших, чем в начале пандемии. Россиянам рассказали, что поездки в другие страны также могут обернуться встречей с новыми разновидностями вируса. Эпидемиолог советует не выезжать за пределы страны, также продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, говорится на сайте 360tv.ru.