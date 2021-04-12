Родственники случайно похоронили еще живого мужчину в Турции

Мужчина, которого якобы похоронили в Турции, "ожил" на следующий день. Оказалось, что он находит в больнице, а вместо него в могиле лежит другой пациент медучреждения.

Мужчина, которого якобы похоронили в Турции, "ожил" на следующий день. Оказалось, что он находит в больнице, а вместо него в могиле лежит другой пациент медучреждения.

Незадолго до инцидента 89-летний турок был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Через некоторое время в его больницу перевели другого пациента под такой же фамилией. В этот же день новоприбывший больной умер, но врачи все напутали и сообщили о "смерти" 89-летнего мужчины.

Близкие турка организовали похороны, однако во время церемонии не заглянули в гроб с покойным из-за действующих в стране коронавирусных ограничений. Поэтому сразу же установить ошибку не удалось.

Разъяснить ситуацию удалось лишь на следующий день, пишет avoka.do. Родственникам "умершего" пациента сообщили, что он жив и сейчас находится в больнице.