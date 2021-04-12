Юный спортсмен впал в кому после неудачного прыжка в воду в Москве

Несовершеннолетний прыгун из Казани впал в кому на соревнованиях в Москве. Мальчик поскользнулся и ударился головой о бетонную вышку.

Несовершеннолетний прыгун из Казани впал в кому на соревнованиях в Москве. Мальчик поскользнулся и ударился головой о бетонную вышку.

Несчастный случай произошел на детских соревнованиях по прыжкам в воду в бассейне СК ЦСКА. Мальчика на скорой помощи доставили в детскую больницу. В настоящее время ребенок находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пострадавший юноша неоднократно побеждал на федеральных соревнованиях, он является одним из главных дарований казанской спортшколы. Следственный комитет уже приступил к проверке инцидента.