Темпы распространения коронавируса в Петербурге снизились на 40%

Темпы распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге значительно замедлились. В комитете по здравоохранению сообщили, что показатели снизились на 40%.

Темпы распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге значительно замедлились. В комитете по здравоохранению сообщили, что показатели снизились на 40%.

Специалисты отмечают, что эти данные говорят о снижении распространения инфекции в Северной столице. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, за неделю снизилось на 4,37%, а количество больных с легкой формой — на 2,81%.

Сотрудники комитета предупредили, что снижение распространения вируса в городе происходит медленно и нестабильно. Также существует риск нового роста заболеваемости. Петербуржцам рекомендуют продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Сайт 360tv.ru передает, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в обоснованности прогнозов относительно возможного резкого роста заболеваемости коронавирусом в середине апреля. Ученый сравнил такие оценки с гаданиями.