Украинские аналитики опасаются кризиса из-за скандала с акциями «Мотор Сич»

Накалившаяся обстановка вокруг украинского предприятия поставила Украину перед выбором: репутация или деньги.

Украина находится меж двух огней из-за скандала с акциями «Мотор Сич» (МС). По одну сторону находятся ключевые партнеры-американцы, для которых продажа предприятия КНР неприемлема, по другую — китайцы, готовые отказаться от МС только ценой краха украинской экономики. Поэтому сегодня Киев вынужден выбирать, что для него важнее: репутация или деньги, считают аналитики украинской компании Defense Express.

«Наша задача — найти точки соприкосновения с Китаем, сохранив партнерский формат с США. Варианты Киева должны быть интересными Пекину и приемлемыми для Вашингтона. Вероятные альтернативы — точно вне сектора безопасности», — написали эксперты.

Специалисты в области оборонно-промышленной политики считают, что с Китаем можно договориться, предложив вместо «Мотор Сич» инвестировать в агросектор, морские порты, авиастроение или погрузочно-логистические терминалы Украины.

Россия, по мнению экспертов, заинтересована в том, чтобы КНР продолжала владеть пакетом акций предприятия, поскольку это даст возможность возобновить поставки двигателей для самолетов и вертолетов на свою территорию.

«Восемьдесят процентов вертолетов, произведенных в РФ, оснащены запорожскими двигателями. Поэтому россиян вполне устраивает вариант дальнейшей покупки и обслуживания украинских авиационных агрегатов через китайский Чунцин, где должно быть налажено их производство», — передает издание Defense Express.

Начать переговоры с китайцами Киеву необходимо уже сейчас, не дожидаясь решения арбитражного суда, в который китайские бизнесмены обратились за компенсацией утраченной половины предприятия.

По мнению экспертов, правосудие с большей вероятностью окажется на стороне КНР. Тогда украинский бюджет может потерять порядка 5 млрд долларов, а сама страна вдобавок к этому попадет под новые санкции разозлившегося Пекина.

Напомним, что работа «Мотор Сич» была остановлена в 2016 году из-за возбуждения уголовного дела Службой безопасности Украины (СБУ). Руководство предприятия, после продажи контрольного пакета акций китайским партнерам, обвинили в диверсии.

В 2018 году СБУ также приняла решение о заморозке акций предприятия, держатели ценных бумаг до сих пор несут убытки. Более того, недавно власти страны объявили о национализации «Мотор Сич», первые последствия которой уже негативно сказались на экономике Украины.