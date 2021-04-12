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10:39   12 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Украинских солдат вооружили боевыми деревянными палками

Украинских солдат вооружили боевыми деревянными палками

Телеканал НТВ выпустил сюжет о действиях украинских властей на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе. Командование настраивает солдат и офицеров на открытое военное столкновение, однако их уровень подготовки оставляет желать лучшего.

На кадрах с учений батальона украинского народного сопротивления можно заметить, как некоторые бойцы учатся отстаивать интересы родного государства с помощью деревянных палок. Экономический кризис, царящий на территории Украины, не мог не отразиться на состоянии вооруженных сил.

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Кремль же не торопится воевать с соседями: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве никто не приемлет малейшую возможность открытого военного столкновения с Украиной.

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