Назван самый популярный поисковой запрос о Юрии Гагарине

Интернет-поисковик «Яндекс» назвал самый популярный запрос пользователей о Юрии Гагарине. Чаще всего россияне интересовались, «в каком году Гагарин полетел в космос». Вторым по популярности стал запрос «как умер Гагарин». Он набрал 64 балла из ста.

Интернет-поисковик «Яндекс» назвал самый популярный запрос пользователей о Юрии Гагарине. Чаще всего россияне интересовались, «в каком году Гагарин полетел в космос». Вторым по популярности стал запрос «как умер Гагарин».

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале. Интерес пользователей к обстоятельствам смерти первого человека в космосе набрал 64 балла. При этом запросы пользователей о других темах, связанных с Гагариным, пользовались меньшим интересом. В тройку по популярности вошел вопрос «сколько длился полет Гагарина» (20 баллов).

В топ-5 также попали вопросы: «где приземлился Гагарин» и «где родился Гагарин».

Ранее дважды Герой СССР Борис Волынов предположил, что самолет, в котором летел Юрий Гагарин, мог разбиться из-за столкновения с метеозондом. Космонавт разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года.