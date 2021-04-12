Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:08   12 Апреля 2021
Общество

Назван самый популярный поисковой запрос о Юрии Гагарине

Назван самый популярный поисковой запрос о Юрии Гагарине

Интернет-поисковик «Яндекс» назвал самый популярный запрос пользователей о Юрии Гагарине. Чаще всего россияне интересовались, «в каком году Гагарин полетел в космос». Вторым по популярности стал запрос «как умер Гагарин». 

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале. Интерес пользователей к обстоятельствам смерти первого человека в космосе набрал 64 балла. При этом запросы пользователей о других темах, связанных с Гагариным, пользовались меньшим интересом. В тройку по популярности вошел вопрос «сколько длился полет Гагарина» (20 баллов).

В топ-5 также попали вопросы: «где приземлился Гагарин» и «где родился Гагарин».

Ранее дважды Герой СССР Борис Волынов предположил, что самолет, в котором летел Юрий Гагарин, мог разбиться из-за столкновения с метеозондом. Космонавт разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#яндекс #гагарин #поисковик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров