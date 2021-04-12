Страны Балтии временно отказались от поставок электроэнергии из РФ

Латвия без объяснения причин приостановила импорт отечественной электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Республикой Беларусь и Литвой.

Латвия без объяснения причин приостановила импорт отечественной электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Республикой Беларусь и Литвой.

Об этом стало известно из материала "Коммерсанта". Прибалтика полностью отказывается от электроэнергии из России впервые. Это произошло во время проведения испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, говорится в статье.

Минэнерго в свою очередь сообщило, что отключение ЛЭП между двумя государствами не оказывает влияния на работу российской энергосистемы.

Страны Балтии собираются выходить из БРЭЛЛ к 2025 году. К тому же они намереваются соединить свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.