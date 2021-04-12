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10:21   12 Апреля 2021
Экономика

Страны Балтии временно отказались от поставок электроэнергии из РФ

Страны Балтии временно отказались от поставок электроэнергии из РФ

Латвия без объяснения причин приостановила импорт отечественной электроэнергии во время тестового отключения ЛЭП между Республикой Беларусь и Литвой.

Об этом стало известно из материала "Коммерсанта". Прибалтика полностью отказывается от электроэнергии из России впервые. Это произошло во время проведения испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, говорится в статье.

Минэнерго в свою очередь сообщило, что отключение ЛЭП между двумя государствами не оказывает влияния на работу российской энергосистемы.

Страны Балтии собираются выходить из БРЭЛЛ к 2025 году. К тому же они намереваются соединить свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

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#прибалтика #электроэнергия #энергосистема

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