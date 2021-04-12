10:17 12 Апреля 2021Происшествия
Беременная женщина пострадала от удара ножом в живот в Петербурге
Петербургские правоохранители разыскивают злоумышленника, который ранил ножом беременную женщину в живот. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в медучреждение.
Петербургские правоохранители разыскивают злоумышленника, который ранил ножом беременную женщину в живот. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в медучреждение.
Неприятный инцидент произошел в одном из подъездов жилого дома в Кировском районе на Дачном проспекте минувшим вечером. По предварительной информации, неизвестный подошел к 40-летней горожанке и нанес один удар ножом прямо в живот. Женщина находилась на 17 неделе беременности.
Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую с проникающей колото-резаной раной брюшной стенки, а также ранением тонкой кишки. О ее состоянии врачи пока ничего не сообщают. Стражи порядка проводят тщательную проверку по факту случившегося и занимаются розыском злоумышленника.