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10:17   12 Апреля 2021
Происшествия

Беременная женщина пострадала от удара ножом в живот в Петербурге

Беременная женщина пострадала от удара ножом в живот в Петербурге

Петербургские правоохранители разыскивают злоумышленника, который ранил ножом беременную женщину в живот. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в медучреждение.

Неприятный инцидент произошел в одном из подъездов жилого дома в Кировском районе на Дачном проспекте минувшим вечером. По предварительной информации, неизвестный подошел к 40-летней горожанке и нанес один удар ножом прямо в живот. Женщина находилась на 17 неделе беременности.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую с проникающей колото-резаной раной брюшной стенки, а также ранением тонкой кишки. О ее состоянии врачи пока ничего не сообщают. Стражи порядка проводят тщательную проверку по факту случившегося и занимаются розыском злоумышленника.

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