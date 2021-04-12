Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:13   12 Апреля 2021
Происшествия

Шестерых начальников поездов обвинили в подкупе ревизора в Новосибирске

Шестерых начальников поездов обвинили в подкупе ревизора в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительные заключения в отношении шести начальников пассажирских поездов.

Фигурантов обвиняют в подкупе ревизора ОАО "Федеральная пассажирская компания". По данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы обвиняемые передали организации деньги за предоставление им информации о планируемых ревизиях на пассажирских поездах.

Общая сумма взяток составила более 200 тыс. рублей. Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска, передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД на станции Новосибирск. Обвиняемые признали вину в полном объеме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #новосибирск #поезд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров