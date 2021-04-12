10:13 12 Апреля 2021Происшествия
Шестерых начальников поездов обвинили в подкупе ревизора в Новосибирске
Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительные заключения в отношении шести начальников пассажирских поездов.
Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительные заключения в отношении шести начальников пассажирских поездов.
Фигурантов обвиняют в подкупе ревизора ОАО "Федеральная пассажирская компания". По данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы обвиняемые передали организации деньги за предоставление им информации о планируемых ревизиях на пассажирских поездах.
Общая сумма взяток составила более 200 тыс. рублей. Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд города Новосибирска, передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД на станции Новосибирск. Обвиняемые признали вину в полном объеме.