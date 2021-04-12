Редакция Федерального агентства новостей совместно с Telegram-каналом "Рыбарь" провели расследование в отношении исследовательской организации Bellingcat.

Редакция Федерального агентства новостей совместно с Telegram-каналом "Рыбарь" провели расследование в отношении исследовательской организации Bellingcat.

Согласно сообщениям нидерландских медиа, в апреле Bellingcat, позиционирующая себя как независимая организация, получила миллион евро от Нидерландской лотереи почтовых индексов. При этом представители Bellingcat опровергают любые связи с западными правительствами — так, например, основатель Элиот Хиггинс и его соратники заявили, что они всего лишь энтузиасты, которые работают на общественных началах.

Однако в результате проведенного анализа финансовых отчетов организации стало ясно, что деньги туда поступают из разных ангажированных структур-"прокладок", которые используются в интересах других стран. Кроме того, некоторые из этих "спонсоров" являются участниками большого количества скандалов. В ходе изучения документации журналисты отметили некую "недосказанность" в отчетах: на примере со средствами от МИД Великобритании или финансируемым МИД Нидерландов Pax for Peace, Bellingcat не декларирует доходы, которые не хочет раскрывать. В этих целях организация использует структуру с двумя юрлицами — из Нидерландов и Великобритании.

Также следует отметить, что нигде в открытом доступе нельзя найти полных финансовых отчетов компании Bellingcat Ltd. — известно только то, что Хиггинс и его соратники освобождены от обязанности предоставлять данные о финансовой деятельности. Более того, выяснилось, что главный расследователь Bellingcat Христо Грозев — старый бизнес-партнер главы австрийского императорского дома Габсбургов Карла фон Габсбурга.

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что Bellingcat нельзя назвать независимой организацией с "прозрачными" доходами, а проект связан с коррупцией и сомнительными инвесторами. С полным текстом расследования можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.