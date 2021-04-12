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10:06   12 Апреля 2021
Происшествия

СК Армении расследует смерть "дочери российского генерала" в Ереване

СК Армении расследует смерть "дочери российского генерала" в Ереване

Армянские следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, которую местные СМИ называют "дочерью генерала российской погранслужбы".

Сотрудники СК приняли решение о возбуждении уголовного дела на основании результатов доследственной проверки, которые показали, что женщина могла покончить с собой. Также по факту случившегося назначены экспертизы, направленные на установление точной причины смерти "дочери российского генерала", пишет РИА Новости, ссылаясь на армянский Следственный комитет.

Тело женщины обнаружили накануне в одном из домов на улице Давида Анахта. Прибывшие на место ЧП медики попытались реанимировать хозяйку квартиры, но к тому времени она уже была мертва.

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