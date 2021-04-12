СК Армении расследует смерть "дочери российского генерала" в Ереване

Армянские следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, которую местные СМИ называют "дочерью генерала российской погранслужбы".

Армянские следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, которую местные СМИ называют "дочерью генерала российской погранслужбы".

Сотрудники СК приняли решение о возбуждении уголовного дела на основании результатов доследственной проверки, которые показали, что женщина могла покончить с собой. Также по факту случившегося назначены экспертизы, направленные на установление точной причины смерти "дочери российского генерала", пишет РИА Новости, ссылаясь на армянский Следственный комитет.

Тело женщины обнаружили накануне в одном из домов на улице Давида Анахта. Прибывшие на место ЧП медики попытались реанимировать хозяйку квартиры, но к тому времени она уже была мертва.