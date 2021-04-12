В медиацентре "Патриот" расскажут, как РФ удается лучше других бороться с пандемией

Как России удается лучше других стран бороться с пандемией коронавируса, обсудят спикеры в ходе пресс-конференции Медиаигруппы “Патриот” и Федерального агентства новостей (ФАН).

Как России удается лучше других стран бороться с пандемией коронавируса, обсудят спикеры в ходе пресс-конференции Медиаигруппы “Патриот” и Федерального агентства новостей (ФАН).

Встреча на тему «Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран» состоится 12 апреля в 11:00. По мнению российского лидера Владимира Путина, РФ показала способность мобилизовать необходимые ресурсы так, как ни одна страна в мире.

Спикеры в рамках эфира ответят на вопросы, как Россия проходит пандемию и достаточны ли темпы вакцинации против коронавируса. Также эксперты в ходе совместного мероприятия ФАН и Медиагруппы "Патриот" обсудят, должны ли понести ответственность иностранные чиновники из стран, где по политическим причинам отказываются от применения российских вакцин, за причинение вреда здоровью населения. На эти и многие другие вопросы ответят политики, журналисты, социологи и общественные деятели. Прямой эфир конференции можно посмотреть здесь.