Бывший глава УКС Челябинска может отправиться в колонию на 11 лет за взятку

Гособвинение просит отправить экс-главу Управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова в колонию на 11 лет.

Гособвинение просит отправить экс-главу Управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова в колонию на 11 лет.

Ранее в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело за получение взятки. Следственный комитет считает, что фигурант и бывший вице-губернатор Евгений Тефтелев получили 2,5 млн рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ.

Кроме лишения свободы, прокурор также потребовал взыскать с Пашкова штраф в размере 75 млн рублей. Как сообщалось ранее, Тефтелеву уже вынесли приговор. В октябре 2020 года он получил 3 года колонии строгого режима и штраф в 15-кратном размере суммы взятки, то есть 37,5 млн рублей.