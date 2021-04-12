Американцы вышли на акции протеста в Миннесоте после убийства афроамериканца

Жители штата Миннесота организовали акции против полицейского беспредела в городе Бруклин-Сентера. Людей возмутил инцидент, связанный с убийством афроамериканца Данте Райта.

Жители штата Миннесота организовали акции против полицейского беспредела в городе Бруклин-Сентера. Людей возмутил инцидент, связанный с убийством афроамериканца Данте Райта.

Стражи порядка остановили 20-летнего молодого человека за нарушение правил ПДД и заодно пробили его по базам. Выяснилось, что Райт находится в розыске. Тогда полицейские попытались задержать парня, но он спешно сел в машину и стал уезжать.

После этого правоохранители применили против молодого человека табельное оружие. Они подстрелили афроамериканца в салоне, и он, проехав несколько улиц, скончался на месте ЧП. Через несколько часов новость об убийстве парня облетела весь штат. Теперь сотни людей выясняют отношения с полицией на улицах нескольких городов.