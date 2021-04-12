Конференция на тему "Успехи и неудачи российского космоса" пройдет в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" обсудят успехи и неудачи российского космоса в ходе пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" обсудят успехи и неудачи российского космоса в ходе пресс-конференции.

Россия запланировала 30 космических стартов на текущий год. В 2020 году реализовали 17 космических запусков. Однако в 2019 году в стране не выполнили около половины запланированных стартов. Специалисты предлагают сделать Роскосмос федеральным космическим агентством и широко открыть сферу для бизнеса, передает Федеральное агентство новостей.

Что мешает развитию темы космоса в России, когда будут полеты на Луну или Марс и в чем важность космических исследований для обывателя, обсудят на пресс-конференции "Успехи и неудачи российского космоса". В ходе эфира на актуальные вопросы ответят специалисты в сфере законодательства, экономики, науки, политологии.