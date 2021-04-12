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9:30   12 Апреля 2021
Политика

Пресс-секретарь Зеленского Мендель отвергла вероятность наступления на Донбасс

Пресс-секретарь Зеленского Мендель отвергла вероятность наступления на Донбасс

Киев не собирается организовывать наступление на Донбасс, заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Официальный Киев не может вести боевые действия на территории своего государства и против своих людей, сказала она. Мендель выступила с соответствующей речью в эфире телеканала "Дом". Украина обладает "стойким убеждением", что мира можно достичь только путем переговоров, подчеркнула пресс-секретарь.

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами", — сообщает сайт 360tv.ru.

Ранее польский политолог рассказал о двух неприятных для Киева сценариях развития в Донбассе. По словам эксперта, в результате событий в регионе Незалежная может развалиться или обрести другое руководство.

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#донбасс #украина #Юлия Мендель

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