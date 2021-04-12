Стала известна причина задержки 11 авиарейсов в аэропорту Перми

Сотрудники аэропорта Большое Савино сообщили о задержке прилетов более десятка авиарейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Самолеты пришлось посадить в других городах.

Сотрудники аэропорта Большое Савино сообщили о задержке прилетов более десятка авиарейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Самолеты пришлось посадить в других городах.

Сильный туман осложнил ситуацию и спровоцировал плохую видимость в пермском аэропорту ранним утром 12 апреля. В уральской транспортной прокуратуре рассказали, что вылет задерживается у нескольких авиарейсов, среди которых три рейса должны были быть направлены в Москву, а также в Минеральные Воды и Краснодар.

Кроме того, на запасном аэродроме в Екатеринбурге приземлись несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолет, вылетевший из Сочи, направили в Киров, а в Уфу прибыл авиарейс из Краснодара. Специалисты позднее сообщат о погоде в Перми и примут решение перенаправить воздушные суда, приземлившиеся на запасных аэродромах в других городах.