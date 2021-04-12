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9:21   12 Апреля 2021
Общество

Новые суперсервисы появятся на портале "Госуслуги" в 2021 году

Новые суперсервисы появятся на портале "Госуслуги" в 2021 году

Шесть новых суперсервисов появятся на портале "Госуслуги" в текущем году, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На сайте появятся сервисы "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Мое здоровье онлайн" и другие. Также планируется запустить раздел "Утрата близкого человека" и раздел "Рождение ребенка", добавил Чернышенко.

На сегодняшний день на "Госуслугах" уже действуют семь суперсервисов. Среди них — "Поступление в вуз онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн" и так далее.

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#россия #госуслуги #суперсервис

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