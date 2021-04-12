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9:21   12 Апреля 2021
Политика

NYT указал на причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана

NYT указал на причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана

Израиль причастен к инциденту на ядерном объекте Ирана в Натанзе. Об этом заявили американская и израильская разведки.

Предполагаемой причиной аварии в Натанзе стал взрыв, передает The New York Times со ссылкой на анонимного информатора в виде официального лица из США. По данным газеты, внутренняя энергосистема объекта разрушилась в результате ЧП. Взрыв ударил по возможности Ирана в обогащении урана, констатировали собеседники издания.

Данные об инциденте пока "отрывочны". Газета уточняет, что деятельность ядерного объекта восстановится минимум через девять месяцев. Причиной аварии могла стать кибератака, допускает израильская телекомпания "Кан".

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#авария #иран #израиль

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