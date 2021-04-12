Минобороны оценило темпы вакцинации от COVID-19 в Вооруженных силах РФ

Почти полмиллиона человек в российских вооруженных силах уже завершили двухкомпонентный комплекс вакцинации от коронавируса, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Почти полмиллиона человек в российских вооруженных силах уже завершили двухкомпонентный комплекс вакцинации от коронавируса, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Первую стадию процедуры на сегодня прошли свыше 530 тысяч человек. Подавляющее большинство из них — 59% — преподаватели в военных вузах и других довузовских образовательных организаций, остальные — военные. Каждый день в России прививаются около 12 тысяч военнослужащих и их родственников.

"Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека", — сказано в заявлении оборонного ведомства.

В общей сложности в распоряжение ВС России предоставлено более 651 тысячи доз препарата. Еще 183 иностранных военных из 34 стран приняли решение привиться российским "Спутником V".