Акцию в "защиту жизней белых" поддержали всего несколько жителей США

Запланированные акции в поддержку жизней белых людей должны были состояться в нескольких городах США. Но на них почти никто не пришел, сообщает телекомпания NBC.

Запланированные акции в поддержку жизней белых людей должны были состояться в нескольких городах США. Но на них почти никто не пришел, сообщает телекомпания NBC.

Пользователей социальных сетей призывали поучаствовать в "Марше в защиту жизней белых" на протяжении двух недель. Мероприятие задумывалось как ответ на действия движения "Жизни темнокожих имеют значение".

На митинг в Нью-Йорке пришел только один человек. Такую же ситуацию зафиксировали в городе Альбукерке. Три человека присоединились к акции в Форт-Уэрте, еще несколько — в Лос-Анджелесе. В ряде других штатов мероприятие заранее отменили организаторы. Те, кто выступал с призывами присоединиться к движению, отмечали ущемление своих прав.