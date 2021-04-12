Петербург вошел в рейтинг регионов с наибольшей вовлеченностью в малый бизнес

Лидерами рейтинга вовлеченности населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Москва, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области.

Лидерами рейтинга вовлеченности населения в малый бизнес стали Санкт-Петербург, Москва, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области.

В этих регионах на предприятиях малого и среднего бизнеса работают более 20% населения от общего числа рабочей силы. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

В среднем, в России на долю работников этой сферы приходится 15,1% граждан, что составляет 11,3 миллиона человек. Доля занятых по стране существенно отличается — от 24% до 1,7%. За "пандемийный" год это число снизилось на четыре процента.

Лидеры рейтинга сырьевых регионов расположились в нижней части списка — Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Якутия. По мнению специалистов, это объясняется высокими региональными зарплатами добывающего сектора, что привлекает, в основном, крупный бизнес.