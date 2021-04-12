Японцы высказали мнение о фильме с "неудобной правдой" о Курилах

Японские пользователи оценили статью журналистки Асуки Токуямы о документальном кинофильме "Кунашир". Картина рассказывает о жизни людей на одноименном острове.

Японские пользователи оценили статью журналистки Асуки Токуямы о документальном кинофильме "Кунашир". Картина рассказывает о жизни людей на одноименном острове.

Авторы материала приводят интервью Владимира Козлова, который является создателем киноленты с "неудобной правдой" для японцев. В статье он рассказал о съемках документальной ленты. По его словам, кинокартина трудна для понимания японцами и может показаться им жестокой.

Реакция японских пользователей не заставила себя долго ждать. Многие стали задаваться вопросом, в чем конкретно состоит неприятная для японцев правда.

"В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять "неприятная для японцев правда"? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно", — заявил пользователь Сети.

"Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!" — высказался комментатор.

Сам режиссер ленты хотел не только показать зрителям красоту природы. Он намеревался затронуть политические, социальные и национальные вопросы.