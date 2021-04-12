Нидерланды отказались от комментариев по утечке аудиозаписей о деле MH17

Прокуратура Нидерландов не дает комментариев об утечке данных по сбитому Boeing MH17 в 2014 году, которые оказались в распоряжении у местных журналистов.

Прокуратура Нидерландов не дает комментариев об утечке данных по сбитому Boeing MH17 в 2014 году, которые оказались в распоряжении у местных журналистов.

Пресс-служба правоохранительного ведомства отказалась говорить что-либо об этом случае на запрос ТАСС. В прокуратуре также отметили, что способ утечки данных для них остается загадкой.

Недавно журналисты из Нидерландов сообщили, что получили тысячи телефонных переговоров Сергея Дубинского. Он является одним из фигурантов дела о сбитом Boeing MH17 над Украиной. По последним данным, обнародовано уже 12 бесед. Они подтверждают использование ЗРК "Бук".