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8:12   12 Апреля 2021
Политика

Нидерланды отказались от комментариев по утечке аудиозаписей о деле MH17

Нидерланды отказались от комментариев по утечке аудиозаписей о деле MH17

Прокуратура Нидерландов не дает комментариев об утечке данных по сбитому Boeing MH17 в 2014 году, которые оказались в распоряжении у местных журналистов.

Пресс-служба правоохранительного ведомства отказалась говорить что-либо об этом случае на запрос ТАСС. В прокуратуре также отметили, что способ утечки данных для них остается загадкой.

Недавно журналисты из Нидерландов сообщили, что получили тысячи телефонных переговоров Сергея Дубинского. Он является одним из фигурантов дела о сбитом Boeing MH17 над Украиной. По последним данным, обнародовано уже 12 бесед. Они подтверждают использование ЗРК "Бук".

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#переговоры #mh17 #дубинский

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