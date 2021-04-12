Новые поправки в ПДД введут для автомобилистов в России

Автомобилистов ждет штраф за езду на резине не по сезону. Такой закон вступит в силу 1 июня текущего года. Соответствующий пакет поправок был разработан в МВД.

Автомобилистов ждет штраф за езду на резине не по сезону. Такой закон вступит в силу 1 июня текущего года. Соответствующий пакет поправок был разработан в МВД.

В сентябре 2020 года МВД России на портале правовых услуг разместило перечень неисправностей и условий, при которых водители не имеют права заниматься эксплуатацией автомобиля. Запрет распространяется на передвижение на летних шинах зимой, а летом — на шипованной резине. С учетом климатических условий допускается корректировка по использованию резины.

Сумма взыскания за нарушение правил будет варьироваться в районе 500 рублей. Законопроект должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.