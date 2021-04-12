Волынов выдвинул свое предположение о гибели Гагарина

Самолет, в котором летел космонавт Юрий Гагарин, мог разбиться из-за столкновения с метеозондом. Такую версию озвучил дважды Герой СССР Борис Волынов.

Самолет, в котором летел космонавт Юрий Гагарин, мог разбиться из-за столкновения с метеозондом. Такую версию озвучил дважды Герой СССР Борис Волынов.

Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна. И версий произошедшего существует много, передает РИА Новости.

"Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Этот аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остекленением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При это сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нелья", — сообщил Волынов.

Космонавт Волынов входит в комиссию по расследованию причин трагедии. До срыва машины в штопор Гагарин был в нормальном состоянии. А после неожиданного события самолет круто начал пикировать. Вместе с ним погиб летчик-инструктор Владимир Серегин.